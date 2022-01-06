В Минздраве рассказали о 6632 новых случаях коронавируса в Украине

08:29 06 Январь Киев, Украина

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 6632 человек – это более чем на тысячу больше, в сравнении с минувшими сутками. Среди инфицированных 240 детей и 182 работника здравоохранения.

Также в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки 5 января с тяжелым течением болезни было госпитализировано 2 028 человек, скончалось – 187, выздоровели 9 121.

Лидерами по суточному приросту инфицирования коронавирусом по прежнему остается столица и область, а также Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Одесская и Ивано-Франковская области.