В Минздраве рассказали, когда украинцам ждать очередную волну коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины возобновили прогноз по поводу штамма «Омикрон» и новой волны коронавируса на территории государства.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, в конце января — начале февраля стартует очередная волна коронавирусной заболеваемости среди украинцев из-за нового штамма.
По традиции, в страну новая волна инфицирования приходит с небольшим опозданием в сравнении с Европой. Разрыв составляет один-два месяца.
Напомним, что в Соединенных Штатах штамм коронавируса Omicron привел к госпитализации рекордного количества детей, сообщает Associated Press.
По данным специалистов по здравоохранению, в течение 22-28 декабря в сутки госпитализировали в больницы в среднем 378 детей с коронавирусом (до 17 лет). Показатель на 66% превышает количество госпитализированных в течение прошлой недели.
По его словам, в конце января — начале февраля стартует очередная волна коронавирусной заболеваемости среди украинцев из-за нового штамма.
По традиции, в страну новая волна инфицирования приходит с небольшим опозданием в сравнении с Европой. Разрыв составляет один-два месяца.
Напомним, что в Соединенных Штатах штамм коронавируса Omicron привел к госпитализации рекордного количества детей, сообщает Associated Press.
По данным специалистов по здравоохранению, в течение 22-28 декабря в сутки госпитализировали в больницы в среднем 378 детей с коронавирусом (до 17 лет). Показатель на 66% превышает количество госпитализированных в течение прошлой недели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии