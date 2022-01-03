В Минздраве рассказали, когда украинцам ждать очередную волну коронавируса

08:23 03 Январь Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения Украины возобновили прогноз по поводу штамма «Омикрон» и новой волны коронавируса на территории государства.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.



По его словам, в конце января — начале февраля стартует очередная волна коронавирусной заболеваемости среди украинцев из-за нового штамма.



По традиции, в страну новая волна инфицирования приходит с небольшим опозданием в сравнении с Европой. Разрыв составляет один-два месяца.



Напомним, что в Соединенных Штатах штамм коронавируса Omicron привел к госпитализации рекордного количества детей, сообщает Associated Press.



По данным специалистов по здравоохранению, в течение 22-28 декабря в сутки госпитализировали в больницы в среднем 378 детей с коронавирусом (до 17 лет). Показатель на 66% превышает количество госпитализированных в течение прошлой недели.