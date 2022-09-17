В Минздраве рассказали, когда начнут выдавать справки с противопоказаниями к вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что уже с 8 ноября медики начнут выдавать справки, в которых будут прописаны причины медотвода от вакцинации против коронавируса для каждого конкретного человека, с учет его картины болезни.

Виктор Ляшко обратил внимание, что существуют общие противопоказания к использованию вакцины, прописанные ее производителем, есть индивидуальные противопоказания, связанные с особенностями здоровья каждого отдельного человека, а есть противопоказания, прописанные в приказе. Все они будут согласовываться медиками и будет приниматься решение о целесообразности вакцинации.

Не стоит забывать и о доказательной медицине, которая не рассматривает противопоказанием к вакцинации перенесенный коронавирус. Для того, чтоб вакцинироваться – нет необходимости ждать 8-9 месяцев, достаточно восстановить организм и можно вводить вакцину, - отметил глава Минздрава.