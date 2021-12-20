В Минздраве рассказали, как получить COVID-сертификат, если он не генерируется

17:17 01 Декабрь Киев, Украина

В class="word">Минздраве обнародовали алгоритм действий , на случай если у вас возникнут проблемы с генерацией COVID - сертификата .

Если вы делали запрос через мобильное приложение "Дия" , попробуйте повторить его через портал "Дия" - https://diia.gov.ua. Если и портал ответил, что нет данных о вас, обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку. Попросите проверить персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее называвшийся индивидуальный налоговый номер — ИНН).

УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека.

Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.

Актуальный номер телефона, на котором можно принимать и отправлять смс.

Если у вас есть ребенок до 18-ти лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПН и УНЗР.

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.



Если вы получили статус «Ошибка при генерации сертификата» после запроса на COVID-сертификат, рекомендуется обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, с запросом проверить ваши персональные данные, описанные выше.



Вы получили статус «Сертификат о вакцинации недоступен». Если вы получили 1 или 2 дозы прививки, обратитесь к пункту вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал «Действие» — https://diia.gov.ua/ .



Если вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с таким текстом "Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку". Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, невозможно. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.



Вы получили статус: "Номер партии вакцины ошибочный". Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите сертификат COVID.

Вы получили статус: "К сожалению, произошла ошибка". Обратитесь к технической поддержке портала и приложения "Дия".