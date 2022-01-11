В Минздраве рассказали, как обеспечены больницы аппаратами ИВЛ

По словам Максима Степанова, в Украине вполне достаточное количество аппаратов ИВЛ, чтобы обеспечить, в случае необходимости, процесс искусственной вентиляции легких при осложнениях дыхания у пациентов с коронавирусом.

"Если мы говорим о количестве аппаратов ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - заявил министр.

Он подчеркнул, что искусственная вентиляция легких не является средством лечения COVID-19.

"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - пояснил Степанов.

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