В Минздраве рассказали, есть ли в Украине новый штамм коронавируса

16:24 10 января Киев, Украина

По состоянию на начало января в Украине не нашли нового штамма коронавируса ХВВ.1.5, который, по данным ВОЗ , уже циркулирует в 29 странах мира.

Об этом сообщает пресс- служба Минздрава Украины.





Как пояснили в Минздраве, новый штамм вируса XBB.1.5 впервые был обнаружен в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа



По данным ВОЗ, проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие в мире подварианты. Ситуация с течением коронавируса контролируется, отметили в ведомстве.Как пояснили в Минздраве, новый штамм вируса XBB.1.5 впервые был обнаружен в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрон . Речь идет о 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.По данным ВОЗ, проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие в мире подварианты.

"Пока недостаточно доступной информации для оценки каких-либо изменений относительно тяжести инфекции, связанной с этим подтипом", - отметили в Минздраве.

Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярное эпидемиологическое наблюдение за SARS-CoV2, отметили в Минздраве. С начала такого надзора уже было сделано 928 секвенировок.



Минздрав призывает вакцинироваться против коронавируса

В Минздраве отмечают, что по-прежнему вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новыми подвариантами.

"Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу — не медлите и сделайте необходимую прививку против COVID-19. Сейчас в Украине около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac”, — сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает в себя одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую через 5 месяцев, вторую через 4.



С начала кампании по вакцинации 15,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты, отметили в Минздраве.