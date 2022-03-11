В Минздраве прогнозируют, что заболевание коронавирусом может стать сезонным

17:51 18 июня Киев, Украина

Пережив длительный период карантина, люди стали осторожнее и с опаской ожидать очередной вспышки коронавируса. Выступая на брифинге 18 июня, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что новая волна пандемии коронавируса COVID-19 в Украине прогнозируется на осень-зиму.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", – сказал министр.

Также он объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения – если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили меньше тысячи случаев коронавируса. При этом ученые прогнозируют, что новая волна пандемии может начаться еще летом, если из России начнет распространяться штамм Дельта.