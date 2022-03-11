В Минздраве прогнозируют, что заболевание коронавирусом может стать сезонным

Пережив длительный период карантина, люди стали осторожнее и с опаской ожидать очередной вспышки коронавируса. Выступая на брифинге 18 июня, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что новая волна пандемии коронавируса COVID-19 в Украине прогнозируется на осень-зиму.
Также он объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения – если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.
Напомним, за последние сутки в Украине выявили меньше тысячи случаев коронавируса. При этом ученые прогнозируют, что новая волна пандемии может начаться еще летом, если из России начнет распространяться штамм Дельта.
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