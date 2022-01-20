В Минздраве перечислили особенности "Омикрона"

14:15 20 Январь Киев, Украина

Штамм «Омикрон» все чаще оказывается среди подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Украине, однако о доминировании именно этого штамма говорить рано.
 
Об особенностях «Омикрона» министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал сегодня, 20 января, во время брифинга с журналистами, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В частности, этот вариант («Омикрон», – ред.) коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней», – сказал глава Минздрава.

Кроме того, он назвал следующие отличия:
  • "Омикрон" передается в семь раз быстрее, чем "Дельта";
  • инфицированный человек может быть заразен уже в первые сутки после заболевания;
  • в случае инфицирования «Омикроном» значительно чаще возникает боль в горле (53% случаев, по сравнению с 34% для «Дельты»), хотя согласно замечаниям авторов проведенных исследований, этот симптом нельзя считать специфическим именно для «Омикрона»;
  • дети чаще инфицируются штаммом «Омикрон», чем предыдущими штаммами.
Среди других симптомов у зараженных Омикроном чаще всего могут наблюдаться следующие симптомы:
  • насморк (73%),
  • головная боль (67,5%),
  • усталость (63,5),
  • чихание (60%),
  • боль в горле (59,6%)
«Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» могут напоминать простуду и казаться несерьезными, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи», – отметили в Минздраве.