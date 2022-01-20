В Минздраве перечислили особенности "Омикрона"

Среди других симптомов у зараженных Омикроном чаще всего могут наблюдаться следующие симптомы:

«Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» могут напоминать простуду и казаться несерьезными, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи», – отметили в Минздраве.