В Минздраве объяснили высокую смертность от британского штамма COVID

13:22 28 Март Киев, Украина

По заявлению главы Минздрава Максима Степанова в интервью Радио Свобода, увеличение в Украине случаев смертности при коронавирусной инфекции вызвано тем, что в последнее время все больше случаев инфицирования британским штаммом, который циркулирует по всей стране.

"Это совсем другой штамм вируса... И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен", - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что сейчас у большого числа зараженных COVID-19 развивается очень быстро и протекает в тяжелой форме. Кроме того, тяжело переносить болезнь стали и те, кто младше 40 лет.

У коронавируса SARS-CoV-2 существуют тысячи мутаций, но действительно опасных всего три. Бразильский вариант, по некоторым данным, он способен преодолевать выработанный после заражения иммунитет. Южноафриканский также оказался устойчивым к антителам.

Британский штамм в Европе вытеснил первоначальный - китайский. Эта мутация оригинального коронавируса вызывает наибольшее опасение.