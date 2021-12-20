В Минздраве объяснили высокую смертность от британского штамма COVID

По заявлению главы Минздрава Максима Степанова в интервью Радио Свобода, увеличение в Украине случаев смертности при коронавирусной инфекции вызвано тем, что в последнее время все больше случаев инфицирования британским штаммом, который циркулирует по всей стране.
Министр здравоохранения отметил, что сейчас у большого числа зараженных COVID-19 развивается очень быстро и протекает в тяжелой форме. Кроме того, тяжело переносить болезнь стали и те, кто младше 40 лет.
У коронавируса SARS-CoV-2 существуют тысячи мутаций, но действительно опасных всего три. Бразильский вариант, по некоторым данным, он способен преодолевать выработанный после заражения иммунитет. Южноафриканский также оказался устойчивым к антителам.
Британский штамм в Европе вытеснил первоначальный - китайский. Эта мутация оригинального коронавируса вызывает наибольшее опасение.
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