В Минздраве назвали самое распространенное осложнение у переболевших коронавирусом

18:12 23 Ноябрь Киев, Украина

Актуальные научные исследования свидетельствуют о том, что коронавирусная болезнь нередко приводит к нарушению функций свертывания крови, в результате чего в кровеносной системе человека могут образовываться тромбы.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей Facebook-странице.



Следовательно, тромбоз является достаточно распространенным осложнением для людей, переболевших Covid-19. При этом следует помнить, что чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться кровеносными сосудами и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.



« Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у большей части умерших в результате Covid-19», – отмечается в сообщении.



Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.



Среди наиболее распространенных симптомов тромбоза врачи называют следующие:

боль и/или чувствительность в икроне или бедре;

отек ноги, стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела;

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Относительно факторов риска образования тромбов особенно следует выделить следующие:

курение;

употребление противозачаточных таблеток;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

беременность;

употребление алкоголя и т.д.