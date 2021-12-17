В Минздраве назвали самое распространенное осложнение у переболевших коронавирусом

Актуальные научные исследования свидетельствуют о том, что коронавирусная болезнь нередко приводит к нарушению функций свертывания крови, в результате чего в кровеносной системе человека могут образовываться тромбы.
Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей Facebook-странице.
Следовательно, тромбоз является достаточно распространенным осложнением для людей, переболевших Covid-19. При этом следует помнить, что чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться кровеносными сосудами и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.
« Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у большей части умерших в результате Covid-19», – отмечается в сообщении.
Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.
Среди наиболее распространенных симптомов тромбоза врачи называют следующие:
Следовательно, тромбоз является достаточно распространенным осложнением для людей, переболевших Covid-19. При этом следует помнить, что чаще всего тромбы образуются в глубокой вене и могут передвигаться кровеносными сосудами и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.
« Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у большей части умерших в результате Covid-19», – отмечается в сообщении.
Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения.
Среди наиболее распространенных симптомов тромбоза врачи называют следующие:
- боль и/или чувствительность в икроне или бедре;
- отек ноги, стопы или лодыжки;
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела;
Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.
Относительно факторов риска образования тромбов особенно следует выделить следующие:
- курение;
- употребление противозачаточных таблеток;
- варикозное расширение вен;
- малоподвижный образ жизни;
- ожирение;
- беременность;
- употребление алкоголя и т.д.
Минздрав Украины в очередной раз призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать риска опасных осложнений для организма в результате переноса Covid-19.
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