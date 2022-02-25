В Минздраве анонсировали новые центры массовой COVID-вакцинации

18:24 28 Май Киев, Украина

В Украине заметно оживился процесс вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Как сообщили сегодня, 28 мая, в Министерстве охраны здоровья, в ближайшее время в стране откроются три новых центра массовой COVID-вакцинации населения.

Вакцинироваться в них могут люди, записавшиеся в лист ожидания в приложении или через сайт Дія, либо же через контакт-центр министерства. Однако предварительно их должны пригласить на вакцинацию телефонным звонком - приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Также в массовых центрах вакцинации нельзя будет самостоятельно выбирать препарат для прививки.

"Будет доступна и вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - заявили в МОЗ.

Новые центры вакцинации расположены в трех городах:

в Киеве на базе Международного выставочного центра;

во Львове на базе стадиона Арена Львов;

в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

Все центры будут работать в выходные дни. Пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Аналогичные центры обещают открыть и в других крупных городах, когда Украина получит больше вакцин.

Напомним, что в Украине привили от COVID еще 16 тысяч человек. Накануне прививки от коронавируса проводили 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.