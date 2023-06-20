В Минздраве анонсировали календарный план бесплатной вакцинации на 2021 год

Минздрав анонсировал календарный план бесплатной вакцинации, который стартует с середины февраля.
Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.
План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.
- Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС
- Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи
- Май-июнь: 363 тысячи других медработников
- Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет
- Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
- Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет
- Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования
- Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года
- Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий
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