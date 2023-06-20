В Минздраве анонсировали календарный план бесплатной вакцинации на 2021 год

20:11 29 января Киев, Украина

Минздрав анонсировал календарный план бесплатной вакцинации, который стартует с середины февраля.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.



План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.

Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС

Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи

Май-июнь: 363 тысячи других медработников

Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет

Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет

Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования

Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года

Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий









