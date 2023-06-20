В Минздраве анонсировали календарный план бесплатной вакцинации на 2021 год

20:11 29 января Киев, Украина

Минздрав анонсировал календарный план бесплатной вакцинации, который стартует с середины февраля.
 
Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.
  • Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС
  • Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи
  • Май-июнь: 363 тысячи других медработников
  • Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет
  • Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
  • Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет
  • Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования
  • Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года
  • Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий

 
 
Фото: Календарный план бесплатной вакцинации
 