В Мичиганском университете рассказали о рисках пациентов, переболевших ковид

15:58 15 декабря Киев, Украина

В Университете Мичигана провели исследование, в ходе которого обнаружили, что ранее переболевшие коронавирусной болезнью пациенты на 40–60% чаще вновь попадают в стационар в первые две недели в сравнении с другими больными, лечившимися в тех же больницах от пневмонии и сердечной недостаточности.

Результаты соответствующего исследования в понедельник, 14 декабря, опубликованы в журнале Journalof the American Medical Association.



Ученые проверяли частую информацию о том, что в первые месяцы после выписки из больницы пациенты с COVID-19 сталкиваются с высоким риском сопутствующих осложнений, повторной госпитализации и даже смерти.



Они в течение 60 дней после выписки следили за состоянием 2200 пациентов, которые лечились в 132 больницах сети VA Ann Arbor Healthcare System весной и летом этого года. Аналогичное наблюдение проводили за 1800 пациентами после пневмонии, не связанной с COVID-19, и 3500 выписанными в тот же период после лечения от сердечной недостаточности.



К концу периода наблюдений общий риск повторной госпитализации или смерти пациентов с COVID-19 стал ниже, чем для двух других заболеваниях. Тем не менее, за первые два месяца 9% пациентов с COVID-19, переживших госпитализацию, умерли, и почти 20 - вернулись в больницы.



Наиболее частыми причинами повторной госпитализации были: рецидив коронавирусной инфекции - у 30% пациентов, и сепсис - у 8,5%. Более 22% повторно госпитализированных попали в реанимацию.



Исследователи считают, что для многих пациентов коронавирус запускает каскады проблем, которые не менее серьезны, чем те, которые мы наблюдаем при других заболеваниях, и которые, похоже, продолжаются в течение нескольких недель и даже месяцев.



Также отмечается, что сейчас, когда ситуация сложнее, чем весной и летом, и больницы из-за перегрузки стремятся побыстрее освободить койки, пациентам надо быть особенно бдительными в первые две недели после выписки.