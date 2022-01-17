В Мексике врачи пересадили легкие больному COVID-19

В Латинской Америке впервые была проведена операция по двойной трансплантации легких.
В Мексике в больнице Christus Muguerza в Монтеррее врачи пересадили оба легких 57-летнему пациенту, пострадавшему от коронавирусной инфекции
Пациенту предстоит провести в больнице еще не менее двух недель. Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Главный врач медучреждения Анхель Мартинес Вела рассказал, что сейчас значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие, однако об успехе говорить еще рано. Важно, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган.
Пациенту предстоит провести в больнице еще не менее двух недель. Мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Главный врач медучреждения Анхель Мартинес Вела рассказал, что сейчас значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие, однако об успехе говорить еще рано. Важно, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган.
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