В Мексике число заболевших коронавирусом превысило миллион

15:41 15 ноября Киев, Украина

Нерадостно звучат сообщения о рекордах, связанных с пандемией коронавируса. Очередной, одиннадцатой по счету страной, которая перешагнула рубеж в один миллион заболевших коронавирусом, стала Мексика. Такие данные опубликовал сегодня Университет Джонса Хопкинса.

При этом Мексика занимает четвертое место в мире по числу смертей от COVID-19. С начала пандемии в ней умерли 98,2 тысячи инфицированных.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объявила о приостановке программы, которая позволила вновь открыться барам и ночным клубам, если они подавали еду, пишет РБК. С 14 ноября эти заведения приостановили работу как минимум на две недели.

Рестораны в Мехико смогут работать до 22:00 с заполняемостью залов не более чем на треть. Кинотеатры, музеи и спортзалы должны будут закрываться в 19:00. Также в Мехико запрещены собрания более десяти человек, сообщает Independent en Español.

Кроме того, в мексиканской столице действует та же система чек-инов. Посетители заведений должны регистрировать свой номер телефона с помощью QR-кода. Если позже выяснится, что кто-то заразился коронавирусом, остальным людям, которые находились с больным в одном помещении, придет СМС-сообщение.

Более одного миллиона заразившихся также выявили в Италии, Колумбии, Аргентине, Великобритании и Испании. Россия (1,9 млн человек) в списке стран по числу заразившихся опустилась на шестое место, а на пятое с небольшим перевесом поднялась Франция (1,91 млн).

В первую тройку по заболевшим COVID-19 входят США (10,9 млн), Индия (8,8 млн) и Бразилия (5,8 млн). Общее число случаев коронавируса в мире приблизилось к 54 миллионам.