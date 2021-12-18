В курортном Бердянске ужесточили карантин

20:59 21 Июль Киев, Украина

Новости Бердянска: В одном из санаториев Бердянска произошла вспышка COVID-19. В связи с этим, руководство города приняло решение, усилить карантинные меры и ввести ряд новых ограничений.

Соответствующее решение огласили во вторник, 21 июля, на заседании внеочередной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области.

"На прошлом заседании было решено, что если не удастся достичь стабилизации эпидситуации, мы будем вынуждены ввести новые ограничительные меры. Поэтому я инициировал собрать нашу комиссию вне очереди. В целом область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина. Однако, с начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация. В санатории "Арктика" заболело шесть отдыхающих. К тому, же с 11 по 15 июля заболело еще девять медиков", - объяснил глава областного лабораторного центра МЗ Украины Роман Терехов.

В частности, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в городе усилили:

мероприятия по проведению дезинфекции в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей;

меры инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения города;

проведение планового скрининга на Сovid-19 медицинских работников

проведение планового скрининга на Сovid-19 медицинских работников учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой в которых связаны зарегистрированы случаи заболевания;

обследование всех пациентов и медицинских работников санатория "Арктика" методом ПЦР; медицинских работников оздоровительных учреждений (за исключением санатория "Арктика") обследование на коронавирус КНП СМР "Бердянское ТМО" методом ИФА;

КНП СМР "Бердянское ТМО" методом ИФА; в случае необходимости принятие мер относительно прекращения приема отдыхающих в санаторий "Арктика" на 14 суток с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, главку Госпродпотребслужбы совместно с Нацполицией в Запорожской области, а также исполкому Бердянского горсовета поручили продолжить работу по проверкам субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере торговли, общественного питания, рынках и тому подобное.



На сегодня в Украине зафиксировано 60 166 случая Covid-19, из них 1518 - летальные. За сутки выявлено 673 новых случаев заболевания. В Украине уже победили болезнь 32 199 пациентов.