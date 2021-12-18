В курортном Бердянске ужесточили карантин

Новости Бердянска: В одном из санаториев Бердянска произошла вспышка COVID-19. В связи с этим, руководство города приняло решение, усилить карантинные меры и ввести ряд новых ограничений.
Соответствующее решение огласили во вторник, 21 июля, на заседании внеочередной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области.
В частности, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в городе усилили:
- мероприятия по проведению дезинфекции в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей;
- меры инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения города;
проведение планового скрининга на Сovid-19 медицинских работников
- учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой в которых связаны зарегистрированы случаи заболевания;
- обследование всех пациентов и медицинских работников санатория "Арктика" методом ПЦР; медицинских работников оздоровительных учреждений (за исключением санатория "Арктика") обследование на коронавирус КНП СМР "Бердянское ТМО" методом ИФА;
- в случае необходимости принятие мер относительно прекращения приема отдыхающих в санаторий "Арктика" на 14 суток с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, главку Госпродпотребслужбы совместно с Нацполицией в Запорожской области, а также исполкому Бердянского горсовета поручили продолжить работу по проверкам субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере торговли, общественного питания, рынках и тому подобное.
На сегодня в Украине зафиксировано 60 166 случая Covid-19, из них 1518 - летальные. За сутки выявлено 673 новых случаев заболевания. В Украине уже победили болезнь 32 199 пациентов.
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