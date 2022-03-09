В Крыму рекордный прирост случаев COVID-19

"За прошедшие сутки в Крыму выявлено 171 случай коронавирусной инфекции... 142 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 - среди контактных ранее зарегистрированных случаев", - сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.