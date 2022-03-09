В Крыму рекордный прирост случаев COVID-19

По данным "властей" оккупированного Крыма, на полуострове новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки.
Сообщается, что всего на текущий период в оккупированном Крыму, по данным "власти", зарегистрировано 6502 случая новой коронавирусной инфекции, 107 из них привезены "из-за границы", 128 случаев завезены из соседней России и выявлены по контакту с ними. Выздоровел за весь период - 3721 человек. Умерли от коронавируса, по данным российского Минздрава, 96 человек. В Севастополе на COVID-19 заболели 1417 человек, выздоровели 944 человека, 42 человека умерли.
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