В Крыму растет количество новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщают оккупационные власти Крыма, Севастополя и так называемое "министерство здравоохранения Республики Крым".
Всего 16 января на полуострове обнаружили 148 новых случаев COVID-19, выздоровели 155 человек. О количестве умерших "власти" не сообщают.
Как известно, в Крыму с 17 января в общепитах, ТЦ, салонах, саунах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах должны требовать QR-коды у посетителей.
Напомним, международные организации не могут подтвердить правдивость данных оккупационных властей полуострова. Крымские правозащитники не раз утверждали, что Россия специально занижает количество умерших от коронавируса. Это правозащитной организации подтвердили крымские медики.
В начале сентября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало карты с маршрутами и адресами пунктов вакцинации против COVID-19 для крымчан, пересекающих админграницу с материковой Украиной через КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Также подробную инструкцию и информацию, как крымчане могут вакцинироваться на подконтрольной Украине территории, разработали правозащитники КрымSOS.
Всего 16 января на полуострове обнаружили 148 новых случаев COVID-19, выздоровели 155 человек. О количестве умерших "власти" не сообщают.
Как известно, в Крыму с 17 января в общепитах, ТЦ, салонах, саунах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах должны требовать QR-коды у посетителей.
Напомним, международные организации не могут подтвердить правдивость данных оккупационных властей полуострова. Крымские правозащитники не раз утверждали, что Россия специально занижает количество умерших от коронавируса. Это правозащитной организации подтвердили крымские медики.
В начале сентября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало карты с маршрутами и адресами пунктов вакцинации против COVID-19 для крымчан, пересекающих админграницу с материковой Украиной через КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Также подробную инструкцию и информацию, как крымчане могут вакцинироваться на подконтрольной Украине территории, разработали правозащитники КрымSOS.
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