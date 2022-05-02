В Кропивницком стартовала вакцинация на остановках общественного транспорта

С сегодняшнего дня в Кропивницком начали работу пункты вакцинации, развернутые на остановках общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Для вакцинации при себе нужно иметь только паспорт.
В ведомстве заявили, что в пятницу на прививку приглашают жителей Завадовки и Савинивки. С 9.00 до 12.00 медики будут ждать желающих прививаться на конечной остановке маршрута № 8. А с 12.00 до 15.00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котова.
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявлял, что в городе планируют развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в троллейбусах и автобусах.
По его словам, транспорт будет обработан дезинфектором, а также в нем есть Wi-Fi.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Для вакцинации при себе нужно иметь только паспорт.
В ведомстве заявили, что в пятницу на прививку приглашают жителей Завадовки и Савинивки. С 9.00 до 12.00 медики будут ждать желающих прививаться на конечной остановке маршрута № 8. А с 12.00 до 15.00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котова.
Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявлял, что в городе планируют развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в троллейбусах и автобусах.
По его словам, транспорт будет обработан дезинфектором, а также в нем есть Wi-Fi.
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