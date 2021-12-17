В красную зону карантина могут попасть 4 области

Анализ, проведенный Киевской школой экономики, которая помогает Минздраву с прогнозами по статистике коронавируса в Украине, показал, что с 11 августа в четырех областях страны могут существенно усилить карантин. В красную зону рискуют попасть Хмельницкая, Харьковская, Черниговская и Ровенская области.

В данный момент эти регионы находятся в "зеленой зоне", но они могут покинуть ее из-за того, что в областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Тимофей Милованов, директор Киевской школы экономики.

По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.

Как известно, в Кабмине разделили регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина.