В красную зону карантина могут попасть 4 области

Анализ, проведенный Киевской школой экономики, которая помогает Минздраву с прогнозами по статистике коронавируса в Украине, показал, что с 11 августа в четырех областях страны могут существенно усилить карантин. В красную зону рискуют попасть Хмельницкая, Харьковская, Черниговская и Ровенская области.
В данный момент эти регионы находятся в "зеленой зоне", но они могут покинуть ее из-за того, что в областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.
По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.
Как известно, в Кабмине разделили регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина.
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