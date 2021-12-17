В коронавирусных больницах Киевщины 98% тяжелых больных – невакцинированы

В стационарах перепрофилированных медицинских учреждений Киевской области лечатся более 1,7 тыс. больных с подтвержденным диагнозом коронавируса. Из них кислородную поддержку получают почти 83%, а под аппаратами ИВЛ – 82 человека.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Олег Торкунов, передает пресс-служба ОГА.
«89% пациентов, находящихся в больницах области, – невакцинированы. В отделениях интенсивной терапии с тяжелым течением болезни находятся 98% невакцинированных пациентов», – отметил заместитель председателя ОГА.
Он подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день – единственная надежная защита от тяжелого течения коронавируса и призвал жителей, которые еще не успели вакцинироваться, сделать это как можно скорее.
В Украине доступны для вакцинации четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 22 ноября, в Киевской области выявлено 830 больных коронавирусом , от недуга умерли 27 человек.
Сейчас в Киевской области работают 205 пунктов прививки и 33 центра массовой вакцинации.
Связаться с координационным центром можно по телефону (044) 285-65-70.
«89% пациентов, находящихся в больницах области, – невакцинированы. В отделениях интенсивной терапии с тяжелым течением болезни находятся 98% невакцинированных пациентов», – отметил заместитель председателя ОГА.
Он подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день – единственная надежная защита от тяжелого течения коронавируса и призвал жителей, которые еще не успели вакцинироваться, сделать это как можно скорее.
В Украине доступны для вакцинации четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 22 ноября, в Киевской области выявлено 830 больных коронавирусом , от недуга умерли 27 человек.
Сейчас в Киевской области работают 205 пунктов прививки и 33 центра массовой вакцинации.
Связаться с координационным центром можно по телефону (044) 285-65-70.
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