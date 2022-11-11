В Китае всплеск COVID-19: Пекин вводит новые ограничения

11:00 11 ноября Киев, Украина

Сегодня 11 ноября в Китае было выявлено 10 729 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим власти КНР объявили локдаун и ввели другие ограничения во многих местах страны.



Об этом пишет Associated Press.



В частности, в Пекине закрыли все городские парки, многие городские школы перешли на онлайн-занятия, больницы ограничили услуги, некоторые магазины и рестораны также были закрыты, а их персонал был переведен на карантин. В то же время в китайском мегаполисе Чунцин более 5 миллионов человек оказались под локдауном.



Усиленный карантин должен продолжаться до воскресенья, однако, как пишет AP, власти неоднократно продлевали такие ограничения без объяснений.



Отмечается, что в КНР действует стратегия "Нулевого COVID-19", предусматривающая в частности требование проходить ежедневное тестирование. По данным СМИ, китайцы преимущественно недовольны этой стратегией правительства: не только из-за личных неудобств, но и из-за падения экономики в связи с многочисленными локдаунами.