11:35 07 сентября Киев, Украина





Ингаляционную вакцину будут использовать в Китае для введения бустерной дозы. Ее одобрили для экстренного использования.



Препарат называется Convidecia Air, его разработала компания CanSino. Она работает по тому же принципу, как вакцина для инъекций, но чтобы ее получить, достаточно просто один раз вдохнуть препарат через рот. После того, как вакцина попадает в легкие, она стимулирует иммунитет слизистой органа. В Китае одобрили ингаляционную вакцину против COVID-19 , пишет BBC. Это первая страна, где будет применяться вакцина такого типа.Ингаляционную вакцину будут использовать в Китае для введения бустерной дозы. Ее одобрили для экстренного использования.Препарат называется Convidecia Air, его разработала компания CanSino. Она работает по тому же принципу, как вакцина для инъекций, но чтобы ее получить, достаточно просто один раз вдохнуть препарат через рот. После того, как вакцина попадает в легкие, она стимулирует иммунитет слизистой органа.

По данным разработчика, чтобы применить Convidecia Air, достаточно вдохнуть ее через рот. Вакцина вызывает комплексную иммунную защиту в ответ на SARS-CoV-2 уже после одного вдоха , утверждают в CanSino.



Ингаляционные вакцины, кроме Китая, разрабатывают, в частности, в Великобритании, США и Украине.