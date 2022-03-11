В Китае обнаружены новые виды коронавируса у летучих мышей

14:15 11 Июнь Киев, Украина

Китайские исследователи заявили, что обнаружили штаммы новых коронавирусов у летучих мышей , в том числе один, который, возможно, генетически является подобным Covid-19

Об этом пишет CNN.



По словам экспертов, новые виды коронавирусной инфекци найдены у летучих мышей в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, могут распространяться среди людей.



Ученые из Университета Шаньдуна собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года выяснили, что это 24 новых генома коронавируса из разных видов летучих мышей, а четыре из них сходные с SARS-CoV-2.



Таким образом, эксперты пришли к выводам, что инфекции продолжает распространяться среди этого вида животных.



Напомним, молекулярные биологи обнаружили в крови летучих мышей, живущих в пещере на востоке Таиланда, частицы коронавируса, оказавшиеся схожими по структуре генома на SARS-CoV-2.