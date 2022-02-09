В Китае началась массовая вакцинация против COVID-19

08:19 28 Сентябрь Киев, Украина

25 сентября представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что власти страны заручились пониманием и поддержкой Всемирной организации здравоохранения в отношении начала массовой вакцинации граждан Китая.