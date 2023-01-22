08:37 22 января Киев, Украина

В Китае 80% населения болеют, или переболели COVID-19 в ходе последней вспышки. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Reuters.

Отмечается, что, в связи с этим вероятность резкого роста случаев заражения в Китае в ближайшие два-три месяца маловероятна.

"Массовое перемещение людей во время продолжающихся новогодних праздников может привести к дальнейшему распространению пандемии, подстегнув рост инфицированных в некоторых районах, но вторая волна COVID в ближайшем будущем маловероятна", - заявил главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

По данным правительства, по состоянию на 12 января, около 60 тысяч человек скончались в больницах от последствий коронавируса через месяц после того, как Китай отменил свою политику нулевой толерантности к коронавирусу.

Некоторые эксперты заявили, что эта цифра, вероятно, значительно занижена, поскольку она не включает тех, кто умирает дома, и потому, что многие врачи заявили, что им не рекомендуется указывать COVID в качестве причины смерти.

Ранее сообщалось, что новая волна Covid-19 в Китае грозит бизнесу Apple и может вызвать перебои в производстве iPhone.