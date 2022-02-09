В Киеве свыше 30 школ ушли на «дистанционку»

17:03 21 Сентябрь Киев, Украина

Киевская областная государственная администрация опубликовала данные, согласно которым на дистанционную форму обучения перевелись 31 учреждение общего среднего образования. Согласно спискам в них обучается свыше 13 тысяч учеников.

"Переведено на дистанционную форму обучения 31 учреждение общего среднего образования, в которых 13 939 учеников", - сказано в нем.

144 отдельных класса в 81 школе Киевской области также переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет 17 908 человек.

По состоянию на понедельник, 21 сентября, в 112 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекции у работников и учащихся. Также 17 учреждений дошкольного образования закрыты на карантин.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 275 человек до 19 758, умерших - на 2 до 318.