В Киеве сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом

12:43 11 Октябрь Киев, Украина

Столица Украины претерпевает высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За последние сутки умерло рекордное число заболевших – 12 человек. Кроме того, по словам мэра столицы Виталия Кличко, с начала пандемии от коронавируса умер 481 киевлянин. За эти же минувшие сутки в Киеве зафиксировали 502 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Среди новых заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.

В больницы госпитализированы 60 человек, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине обнаружили 4 768 новых случаев COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя. Скончались 85 человек, выздоровели – 937 пациентов.

Накануне в Минздраве заявили о рекордной госпитализации больных с коронавирусом. За минувшие сутки в больницы попали 990 пациентов с COVID-19.