В Киеве снова запретят работу ресторанов

Дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в столице может привести к тому, что столица перейдет из желтой карантинной зоны в оранжевую уже с первого августа.

Завтра будет принято окончательное решение по вопросу отнесения Киева к зоне адаптивного карантина.

«Киев окажется на границе — между оранжевой и желтой зоной», — сказал Рубан о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа.

Отметим! Украину планируют поделить на четыре зоны карантина — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, придерживаться социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона аналогична к зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона, кроме вышеупомянутых ограничений, предполагает запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Красная зона — все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения заведений образования, деятельности кафе и ресторанов.