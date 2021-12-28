В Киеве обнаружили омикрон-вариант коронавируса

Случаи заболевания омикрон-вариантом коронавируса уже зафиксированы в столице, сообщили в Киевской госгор администрации (КГГА)
Первый случай омикрон-штамма в Украине был выявлен 18 декабря. Человек, оказавшийся инфицированным, привез вирус из Объединенных Арабских Эмиратов.
Тем временем с 30 декабря к "желтому" уровню эпидемической опасности перейдут последние два региона – Волынская и Запорожская области. Соответствующее решение во вторник приняла государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.
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