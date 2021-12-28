В Киеве обнаружили омикрон-вариант коронавируса

21:21 28 Декабрь Киев, Украина

Случаи заболевания омикрон -вариантом коронавируса уже зафиксированы в столице, сообщили в Киевской госгор администрации (КГГА)

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность (заразность - Ред.), чем штамм "дельта", - написал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Первый случай омикрон-штамма в Украине был выявлен 18 декабря. Человек, оказавшийся инфицированным, привез вирус из Объединенных Арабских Эмиратов.

Тем временем с 30 декабря к "желтому" уровню эпидемической опасности перейдут последние два региона – Волынская и Запорожская области. Соответствующее решение во вторник приняла государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.





