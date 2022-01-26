В Киеве 133 класса в 56 школах перевели на дистанционное обучение

«В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 среди учителей», — на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, из-за коронавируса у педагогов на карантин закрыли две школы Оболонского района. Еще 133 класса в 56 школах перевели на дистанционное обучение из-за болезни учеников.
Городской глава добавил, что школы будут продолжать работать в определенном формате в условиях оранжевой карантинной зоны. В случае изменений классные руководители оперативно проинформируют всех родителей.l
Городской глава добавил, что школы будут продолжать работать в определенном формате в условиях оранжевой карантинной зоны. В случае изменений классные руководители оперативно проинформируют всех родителей.l
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