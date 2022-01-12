В канадской провинции Квебек вводят налог для невакцинированных против COVID-19

12:52 12 Январь Киев, Украина

В канадской провинции Квебек, которая имеет самый высокий показатель летальных исходов от коронавируса в стране, вводится налог для невакцинированных от COVID-19 граждан, пишет BBC.

Это первая провинция Канады, вводящая финансовые штрафы для людей, которые не привились по крайней мере одной дозой. По словам премьера Квебека Франсуа Лего, размер штрафа еще не определили, однако он будет значительным.
«Я считаю, что сейчас это вопрос справедливости по отношению к тем 90% населения [провинции], которые совершили определенные жертвы. Я думаю, что мы обязаны принять такие меры для них», – объясняет он.
Согласно статистике, около 85% жителей Квебека получили хотя бы одну прививку от COVID-19. BBC пишет, что количество невакцинированных в провинции составляет 12,5%, составляющих половину случаев госпитализации.