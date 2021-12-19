В Канаде разработали растительную вакцину против коронавируса

Канадская биофармацевтическая компания Medicago вместе с британско-американским гигантом по производству вакцин GlaxoSmithKline (GSK) успешно опробовали вакцину растительного происхождения против Covid-19. Об этом сообщает CBC.
Препарат продемонстрировал высокую эффективность против инфекции во время клинических испытаний и вскоре его могут одобрить для использования.
Общий показатель эффективности вакцины против всех исследованных вариантов вируса составил 71%, а против инфекций Covid-19 в любой степени тяжести от доминантного дельта-варианта – 75%. Известно, что вакцина двухкомпонентная, а ее исследование держало с марта текущего года.
В случае получения лицензии в Канаде, препарат станет первой вакциной против коронавируса, созданный с использованием технологии вирусоподобных частиц, а также первой растительной вакциной, когда-либо одобренной для использования людьми.
Препарат продемонстрировал высокую эффективность против инфекции во время клинических испытаний и вскоре его могут одобрить для использования.
Общий показатель эффективности вакцины против всех исследованных вариантов вируса составил 71%, а против инфекций Covid-19 в любой степени тяжести от доминантного дельта-варианта – 75%. Известно, что вакцина двухкомпонентная, а ее исследование держало с марта текущего года.
В случае получения лицензии в Канаде, препарат станет первой вакциной против коронавируса, созданный с использованием технологии вирусоподобных частиц, а также первой растительной вакциной, когда-либо одобренной для использования людьми.
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