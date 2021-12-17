В Израиле научились определять COVID-19 по запаху

20:39 24 Июль Киев, Украина

В Израиле изобрели устройство способное определять наличие коронавирусной инфекции у человека, по запаху. Тест проводится при помощи специального пакета с сенсорами.



/>Израильский стартап NanoScent провел обширное испытание коронавирусного респиратора, который выдает результат за 30 секунд, об этом сообщил Medicalxpress 24 июля.



Для проведения теста пациент выдыхает воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами, которые способны уловить запах вируса, отмечает издание.



Проанализировав дыхание примерно тысячи израильских пациентов с COVID-19, исследователи смогли выявить запахи, связанные с вирусом.



Главный исполнительный директор компании Орен Гаврили отметил, что устройство не заменит лабораторные тесты, но является инструментом массового скрининга.