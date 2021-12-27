В Израиле могут начать делать четвертую прививку от коронавируса

В Израиле приступят к эксперименту по применению четвертой бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.
Около 150 добровольцев из персонала больницы Шиба в Тель-Авиве получат четвертую дозу прививки уже в понедельник, 27 декабря. Все они завершили полный курс вакцинации (3 дозы) не позднее 20 августа.
Прививка будет проведена бустерной дозой мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer. Целью исследования является определить, влияет ли дополнительная доза на уровень антител. Согласно данным больницы, подобное исследование будет проведено впервые в мире.
Бывший директор отделения трансплантации сердца госпиталя Шиба Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против крайне необходимого омикрона".
В Израиле сейчас правительством рассматривается рекомендация по вакцинации четвертой дозой населения старше 60 лет и работников больниц. Таким образом, страна пытается противостоять новой волне заражения омикрон-вариантом коронавирусной инфекции.
В Израиле полностью привиты от коронавируса, то есть тремя дозами вакцины, считается около 60 процентов населения, при этом более 30 процентов населения не получили ни одной дозы вакцины.
Прививка будет проведена бустерной дозой мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer. Целью исследования является определить, влияет ли дополнительная доза на уровень антител. Согласно данным больницы, подобное исследование будет проведено впервые в мире.
Бывший директор отделения трансплантации сердца госпиталя Шиба Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против крайне необходимого омикрона".
В Израиле сейчас правительством рассматривается рекомендация по вакцинации четвертой дозой населения старше 60 лет и работников больниц. Таким образом, страна пытается противостоять новой волне заражения омикрон-вариантом коронавирусной инфекции.
В Израиле полностью привиты от коронавируса, то есть тремя дозами вакцины, считается около 60 процентов населения, при этом более 30 процентов населения не получили ни одной дозы вакцины.
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