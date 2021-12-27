В Израиле могут начать делать четвертую прививку от коронавируса

16:27 27 Декабрь Киев, Украина

В Израиле приступят к эксперименту по применению четвертой бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Около 150 добровольцев из персонала больницы Шиба в Тель-Авиве получат четвертую дозу прививки уже в понедельник, 27 декабря. Все они завершили полный курс вакцинации (3 дозы) не позднее 20 августа.



Прививка будет проведена бустерной дозой мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer. Целью исследования является определить, влияет ли дополнительная доза на уровень антител. Согласно данным больницы, подобное исследование будет проведено впервые в мире.



Бывший директор отделения трансплантации сердца госпиталя Шиба Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против крайне необходимого омикрона".



В Израиле сейчас правительством рассматривается рекомендация по вакцинации четвертой дозой населения старше 60 лет и работников больниц. Таким образом, страна пытается противостоять новой волне заражения омикрон-вариантом коронавирусной инфекции.



В Израиле полностью привиты от коронавируса, то есть тремя дозами вакцины, считается около 60 процентов населения, при этом более 30 процентов населения не получили ни одной дозы вакцины.