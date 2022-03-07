В Ивано-Франковске неблагополучная эпидемическая ситуация: 10 октября 2020 года

Последние сутки в Ивано-Франковской области были не легкими. Статистику заболеваемости от COVID-19 пополнило еще 165 человек.

Четверо человек погибли, а всего с начала отслеживания - 355. Число официально подтвержденных инфицированных достигло 15-и тысяч.

Во время брифинга по распространению и противодействия коронавирусной инфекции 9 октября заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Владимир Дзьомбак сообщил, что смертность составляет 2,4% от числа заболевших и преобладает среди пожилых людей. Летальный исход, даже в молодом возрасте, связанные с сопутствующими заболеваниями.

Заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Татьяна Джус акцентировала, что ситуация в области остается напряженной и неблагополучной. Ожидаемый рост заболевших, поскольку темпы ежедневного выявления новых случаев - в пределах нарастания.

Владимир Дзьомбак отметил, что учреждения здравоохранения и медработники готовы к оказанию медицинской помощи пациентам.