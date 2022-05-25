В Италии обнаружен новый коронавирус

05:13 21 декабря Киев, Украина

В связи с тем, что 20 декабря в Италии зафиксирован первый случай инфицирования новым подвидом коронавируса, возникшим в Британии, правительство Италии приняло решение приостановить авиасообщения с этой страной.



Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили этот штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.



Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещен въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.



В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".



Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.



Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.



20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.