В Испании из-за кашля задержан турист

23:36 16 Июль Киев, Украина

На одном из испанских пляжей внимание окружающих привлек кашляющий мужчина. Полиция, прибывшая по вызову бдительных отдыхающих, провела ряд мероприятий, направленных на возможное распространение коронавирусной инфекции.

На популярном испанском курорте Майорка был арестован турист из Великобритании. Его заключили под стражу из-за кашля и угроз заразить всех коронавирусом. Британцу принудительно сделали тест на COVID-19.

Инцидент произошел в одном из ресторанов курортного района Санта-Каталина. По заведению ходил мужчина без защитной маски, кашлял и заявлял, что заразит всех окружающих коронавирусной инфекцией. Посетители ресторана позвонили в полицию.

43-летний турист при виде правоохранителей пытался сбежать, но был задержан. Во время ареста он сопротивлялся и вел себя агрессивно. Его доставили в участок и принудительно сделали тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Британца отпустили.

Отмечается, что если бы турист был инфицирован, то ему бы грозило обвинение в причинении вреда здоровью людей. В данном же случае мужчину обвинили только в сопротивлении аресту.

В полиции отмечают, что британец был нетрезв.