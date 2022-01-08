В Индии объявлен "коронавирусный шторм"

11:25 26 Апрель Киев, Украина

Ослабление карантинных ограничений в Индии привело к очередной вспышке вируса в стране. Индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал ее коронавирусным штормом.

Об этом накануне сообщило агентство Reuters.



"Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но этот шторм потряс нашу нацию", – подчеркнул Моди и призвал всех граждан Индии вакцинироваться от COVID-19.



Правительство Моди столкнулось с критикой за то, что оно ослабило бдительность в начале этого года. Было разрешено проводить крупные религиозные и политические собрания, когда количество заболевших в Индии упало до менее 10 тысяч в день. Тогда мало было сделано для укрепления системы здравоохранения.



/>Индия уже четыре дня подряд бьет мировые рекорды суточного прироста новых заражений коронавирусом. Так только за последние сутки коронавирус подтвердили у еще 349,6 тысячи человек.



По состоянию на утро 26 апреля в Индии выявлено более 17,3 млн случаев COVID-19. Скончались более 195 тысяч человек.