В Индии ковид-вакцину Covaxin испытают на детях от 2 до 18 лет

Центральная организация по стандартизации лекарственных средств (CDSCO) разрешила проведение исследования индийской ковид-вакцины Covaxin на детях в возрасте от 2 до 18 лет.
Об этом сообщает NDTV.
Отмечается, что в исследовании примут участие 525 детей в возрасте от 2 до 18 лет в различных медицинских центрах на территории Индии.
В CDSCO выдали соответствующее разрешение вакцине Covaxin при условии, что компания предоставит промежуточные результаты клинических испытаний фазы ИИ, прежде чем перейти к фазе III настоящего исследования.
В CDSCO выдали соответствующее разрешение вакцине Covaxin при условии, что компания предоставит промежуточные результаты клинических испытаний фазы ИИ, прежде чем перейти к фазе III настоящего исследования.
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