В Индии ковид-вакцину Covaxin испытают на детях от 2 до 18 лет

10:03 12 Май Киев, Украина

Центральная организация по стандартизации лекарственных средств (CDSCO) разрешила проведение исследования индийской ковид-вакцины Covaxin на детях в возрасте от 2 до 18 лет.

Об этом сообщает NDTV.

"После детального обсуждения комитет (Профильный экспертный комитет (SEC) Центральной организации по стандартизации лекарственных средств (CDSCO).) рекомендовал провести предложенную II / III фазы клинических испытаний коронавирусной вакцины, инактивированным цельным вирионом, в возрастной группе от 2 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании примут участие 525 детей в возрасте от 2 до 18 лет в различных медицинских центрах на территории Индии.



В CDSCO выдали соответствующее разрешение вакцине Covaxin при условии, что компания предоставит промежуточные результаты клинических испытаний фазы ИИ, прежде чем перейти к фазе III настоящего исследования.



