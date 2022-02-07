В Индии коронавирусные тела сбрасывают в Ганг

В реке Ганг обнаружено массовое скопление тел. Эксперты предположили, что это – тела жертв ковидной инфекции, которые родные и близкие больных отправили в «последнее плаванье». Информацию об этом подтвердили и в правительстве страны.

«У администрации есть информация о том, что тела тех, кто болел COVID-19 или любой другой болезнью, бросают в реки, а не утилизируют по надлежащим ритуалам», — заявил 14 мая высокопоставленный чиновник Манодж Кумар Сингх.

Тела были обнаружены на берегу реки Ганг, которую индусы считают святой.

Хотя СМИ связывают это с пандемией коронавируса, Сингх заявил, что вскрытие четырех-пяти тел в округе Газипур штата Уттар-Прадеш не выявило вирусной инфекции.

«Тела разлагаются, поэтому я не уверен, что в таком состоянии можно узнать, был ли человек болен ковидом», — написал он в текстовом сообщении изданию.

По словам Сингху, такая тенденция может быть вызвана нехваткой средств у людей на приобретение материалов для кремации. Он попросил местные власти выделить средства, чтобы заплатить бедным семьям 5000 рупий (68 долларов США) для каждой кремации или захоронения тел погибших. Государство также попросило полицию патрулировать реки, чтобы прекратить эту практику. На прошлой неделе в Индии к берегам реки Ганг вымыло не менее 40 человеческих тел.