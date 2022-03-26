В Греции придумали способ популяризировать вакцинацию - €150 на карту

07:33 29 июня Киев, Украина





Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса от понедельника, 28 июня, сообщает The Associated Press.



"Мы надеемся, что молодежь воспользуется этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали", — отметил Мицотакис.



По словам министра цифровой политики Кириакоса Пьерракакиса, схема цифрового кошелька будет сосредоточена на индустрии туризма и развлечений. Для стимуляции желания вакцинироваться против коронавируса среди молодого населения Греции - до 26 лет, власти страны намерены с 15 июля дарить привитой молодежи денежную карту со 150 евро на счету.Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса от понедельника, 28 июня, сообщает The Associated Press.По словам министра цифровой политики Кириакоса Пьерракакиса, схема цифрового кошелька будет сосредоточена на индустрии туризма и развлечений.

"Эта карта не везде будет принята. Она будет ориентирована на конкретные мероприятия, — пояснил глава ведомства. — Ее можно использовать (для покупки) авиа, паромных и железнодорожных билетов, для аренды автомобилей, кемпингов, жилья, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных спектаклей, музеев, археологических раскопок и др.".

Чиновники также анонсировали дополнительные свободы для владельцев сертификатов о вакцинации, однако не вдались в подробности.



Сейчас греческие политики изучают юридические аспекты внедрения обязательной COVID-вакцинации для определенных категорий работников, в частности для персонала домов престарелых.



Ежедневно в Греции с 10,7 млн населения вакцину от коронавируса получают до 100 тысяч человек. По оценкам правительства, около 35% от общей численности населения или 42% взрослых завершат вакцинацию до конца июня.