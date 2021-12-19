В Германии ужесточают карантин из-за COVID-19

На фоне роста количества заболеваний COVID-19 в Германии главы правительств федеральных земель и представители федерального правительства 18 ноября одобрили решение усилить противоэпидемические ограничения для граждан, не вакцинированных против коронавируса и не переболевших COVID-19.
Главным показателем для введения новых ограничений должно стать количество госпитализаций на 100 тысяч населения той или иной федеральной земли. Если этот показатель будет равен трем, то вступит в силу так называемое правило 2G, при котором участие в общественной жизни разрешается только тем, кто привит и переболел COVID-19.
В случае если будет зафиксировано шесть госпитализаций на 100 тысяч населения, то вступит в силу правило 2G+, означающее, что помимо подтверждения вакцинации или преодоления болезни, нужно будет также предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. При повышении показателя госпитализаций до девяти будут введены дополнительные ограничения, в частности, в отношении социальных контактов.
Эти правила будут действовать не только при посещении общественных мероприятий, но и в развлекательных заведениях, заведениях общественного питания, в отелях и в сфере предоставления услуг, которые не позволяют соблюдать социальную дистанцию, например в парикмахерских.
По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 18 ноября в Германии зафиксировано 5,2 случая госпитализаций на 100 тысяч населения.
Некоторые федеральные земли призывают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса представителей определенных профессий, например работников больниц и учреждений по уходу за пожилыми людьми и немощными.
Со своей стороны, власти земель пообещали улучшить контроль за наличием у граждан свидетельств о вакцинации или перенесенном заболевании, а также негативных результатов тестов.
Еще одной мерой борьбы с пандемией в ФРГ должна стать повторная вакцинация жителей страны, прививавшихся от коронавируса несколько месяцев назад. По информации участников совещания, и. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поставила перед правительствами земель цель предоставить 27 миллионам граждан возможность сделать бустерные прививки. В настоящее время их получили около 4,8 миллионов жителей.
Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала бустерную прививку от COVID-19 всем совершеннолетним. В отдельных случаях разрешили не ждать полгода с момента последней прививки и делать новое уже через пять месяцев.
Главным показателем для введения новых ограничений должно стать количество госпитализаций на 100 тысяч населения той или иной федеральной земли. Если этот показатель будет равен трем, то вступит в силу так называемое правило 2G, при котором участие в общественной жизни разрешается только тем, кто привит и переболел COVID-19.
В случае если будет зафиксировано шесть госпитализаций на 100 тысяч населения, то вступит в силу правило 2G+, означающее, что помимо подтверждения вакцинации или преодоления болезни, нужно будет также предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. При повышении показателя госпитализаций до девяти будут введены дополнительные ограничения, в частности, в отношении социальных контактов.
Эти правила будут действовать не только при посещении общественных мероприятий, но и в развлекательных заведениях, заведениях общественного питания, в отелях и в сфере предоставления услуг, которые не позволяют соблюдать социальную дистанцию, например в парикмахерских.
По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 18 ноября в Германии зафиксировано 5,2 случая госпитализаций на 100 тысяч населения.
Некоторые федеральные земли призывают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса представителей определенных профессий, например работников больниц и учреждений по уходу за пожилыми людьми и немощными.
Со своей стороны, власти земель пообещали улучшить контроль за наличием у граждан свидетельств о вакцинации или перенесенном заболевании, а также негативных результатов тестов.
Еще одной мерой борьбы с пандемией в ФРГ должна стать повторная вакцинация жителей страны, прививавшихся от коронавируса несколько месяцев назад. По информации участников совещания, и. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поставила перед правительствами земель цель предоставить 27 миллионам граждан возможность сделать бустерные прививки. В настоящее время их получили около 4,8 миллионов жителей.
Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала бустерную прививку от COVID-19 всем совершеннолетним. В отдельных случаях разрешили не ждать полгода с момента последней прививки и делать новое уже через пять месяцев.
Как сообщалось, Германия заняла первон месте в Европе по количеству заболевших коронавирусом.
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