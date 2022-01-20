В Германии обеспокоены количеством поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса

18:04 19 Январь Киев, Украина

Полиция Германии расследует тысячи случаев подозрения на подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщило в среду информационное агентство dpa.

Данные, полученные из 16 земель страны, доказывают, что по всей стране было открыто более 12 000 полицейских расследований.



Dpa сообщило, что количество расследований резко возросло в декабре после того, как власти объявили о новых ограничениях, которые в значительной степени лишили непривитых людей возможности участвовать в общественной жизни.



Те, кто поставляет или использует поддельные сертификаты, могут быть подвергнуты суровым наказаниям, от штрафов и условного тюремного заключения до потери работы.



Прокуратура возбудила дело о непредумышленном убийстве после того, как женщина использовала поддельный сертификат о прививках, чтобы продолжить работу в доме престарелых, несмотря на то, что члены семьи были больны COVID-19 дома.



Ожидается, что парламент Германии начнет обсуждение всеобщего мандата на вакцинацию в ближайшие месяцы, хотя правительственные чиновники признают, что эта мера вряд ли вступит в силу в течение нескольких месяцев.



Почти 73% населения Германии получили полный курс вакцинации против COVID-19 и почти 48% получили дополнительную ревакцинацию.

Сегодня, 19 января в Германии было зафиксировано новое рекордное количество подтвержденных случаев. Агентство по контролю за заболеваниями страны сообщило о 112 323 новых случаях заражения за последние 24 часа и 239 смертях, связанных с COVID.