В Евросоюзе впервые получено разрешение вакцинировать подростков от COVID-19

20:08 28 Май Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 28 мая, Европейская медицинская ассоциация (ЕМА), для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет Европейским агентством по лекарственным средствам была одобрена вакцина Comirnaty от компаний Pfizer / BioNTech.

Прежде препаратом можно было прививать пациентов от 16 лет.

"Применение вакцины у детей от 12 до 15 лет будет таким же, как у лиц возрастом старше 16 лет. Ее делают в виде двух инъекций в мышцы верхней части руки с интервалом в три недели", - пояснил регулятор.

Вакцина показала 100-процентную эффективность в проведенном исследовании в США с участием 2 тысяч подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Отметим, что исследование COVID-вакцины среди подростков проводят также и другие компании. Ранее в мае Moderna заявила, что ее вакцина эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Германия готова вакцинировать подростков. К концу лета все желающие жители страны будут иметь возможность сделать прививку от коронавируса.