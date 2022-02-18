В Евросовете намерены ускорить процесс внедрения ковид-сертификатов

15:57 25 Май Киев, Украина

На саммите лидеров ЕС поднимался вопрос открытия для туристов внешних границ Евросоюза, однако для этого необходимо введение в эксплуатацию ковид-сертификатов.

Об этом заявил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter во вторник, 25 мая.



Лейтс опубликовал фрагмент итогового заявления саммита лидеров ЕС.



"Совет Европы приветствует соглашение по цифровому COVID-сертификату и призывает к его скорейшему внедрению. В качестве следующего шага для облегчения свободного передвижения в ЕС необходимо до середины июня пересмотреть решение Совета о поездках в ЕС", - сказано в заявлении.