В этом году Украину охватит новый штамм коронавируса Пирола

Война лишь на время отвлекла внимание украинцев от коронавируса. К сожалению, он никуда не исчез, а наш иммунитет страдает от тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем. О новой мутации коронавируса рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в конце эпидсезона в Украине будет преобладать штамм коронавируса Пирола.
Кузин отметил, что штамм Пирола очень быстро замещает привычный штамм Омикрон, который сейчас циркулирует почти по всему миру, и, очевидно, попадет в каждую страну.
Замминистра добавил, что штамм Пирола, по классификации ВОЗ, нуждается в специальном надзоре и мониторинге из-за того, что не все его свойства известны.
Напомним, 5 мая Всемирная организация по здравоохранению объявила об окончании пандемии Covid-19. А 1 июля в Украине отменили карантин из-за Covid-19.
Последние несколько недель Минздрав регистрирует постепенный рост заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине. В среднем в неделю фиксируется по 2-2,5 тысячи случаев Covid-19.
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