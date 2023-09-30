В этом году Украину охватит новый штамм коронавируса Пирола

Война лишь на время отвлекла внимание украинцев от коронавируса. К сожалению, он никуда не исчез, а наш иммунитет страдает от тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем. О новой мутации коронавируса рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в конце эпидсезона в Украине будет преобладать штамм коронавируса Пирола.

Кузин отметил, что штамм Пирола очень быстро замещает привычный штамм Омикрон, который сейчас циркулирует почти по всему миру, и, очевидно, попадет в каждую страну.

"Нет возможности закрыть границы, обязательно или больной человек приедет, или украинец уедет и приедет в инкубационном периоде. Таким образом, он рано или поздно будет на территории Украины. Это приведет к повышению уровня заболеваемости, и, скорее всего, в конце эпидсезона, то есть в конце 1 квартала 2024 года, он будет превалировать на территории Украины, равно как его сейчас регистрируют страны европейского региона", - рассказал Кузин.

Замминистра добавил, что штамм Пирола, по классификации ВОЗ, нуждается в специальном надзоре и мониторинге из-за того, что не все его свойства известны.

"По сути это мутация вокруг варианта Омикрон, которая имеет все характеристики, которые были присущи базовому штамму Омикрон. Это означает, что он передается так же быстро, не вызывает тяжелого течения заболевания у людей, не имеющих иммунокомпрометированного состояния или сопутствующих тяжелых неинфекционных заболеваний", – сказал Кузин.

Напомним, 5 мая Всемирная организация по здравоохранению объявила об окончании пандемии Covid-19. А 1 июля в Украине отменили карантин из-за Covid-19.

Последние несколько недель Минздрав регистрирует постепенный рост заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине. В среднем в неделю фиксируется по 2-2,5 тысячи случаев Covid-19.