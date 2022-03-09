В ЕС выдано свыше 1 млн паспортов вакцинации от COVID

Первый миллион жителей ЕС получили паспорта вакцинации, также заработал портал для проверки их подлинности.
COVID-паспорта выдают девять стран - Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.
Такие данные на заседании Европарламента во вторник, 8 июня, озвучил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, пишет издание The Local.
В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.
Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.
В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.
Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.
Отмечается, что документ может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.
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