В ЕС выдано свыше 1 млн паспортов вакцинации от COVID

09:41 09 Июнь Киев, Украина

Первый миллион жителей ЕС получили паспорта вакцинации, также заработал портал для проверки их подлинности.



COVID-паспорта выдают девять стран - Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

Такие данные на заседании Европарламента во вторник, 8 июня, озвучил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, пишет издание The Local.



В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.



Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

"Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс потом - в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить", - заявил еврокомиссар.

Отмечается, что документ может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.