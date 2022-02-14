В ЕС достигли соглашения по "Зеленым цифровым пропускам"

После четырех раундов переговоров европейские институты смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в ЕС COVID-сертификатов.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в четверг, 20 мая.
Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров. При этом, как подчеркивает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, соглашение между ЕП и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.
Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, и о датах и результатах ПЦР-тестов.
Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, и о датах и результатах ПЦР-тестов.
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