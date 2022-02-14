В ЕС достигли соглашения по "Зеленым цифровым пропускам"

21:59 20 Май Киев, Украина

После четырех раундов переговоров европейские институты смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в ЕС COVID-сертификатов.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в четверг, 20 мая.

"Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС", – написал он в Twitter.