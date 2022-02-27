В Энергодаре из-за роста заболеваемости COVID-19 усилен карантин

14:00 04 Октябрь Киев, Украина

Как сообщает мэрия города, в Энергодаре на Запорожье с воскресенья, 4 октября, введены более жесткие карантинные мероприятия. В городе атомщиков резко вырос показатель заболеваемости коронавирусом.

Запрещены все массовые мероприятия, кроме необходимых для работы органов власти. Ресторанам, кафе, ночным клубам запрещено работать с 23:00 до 07:00.

Руководство рынков и торговых центров обязано обеспечить соблюдение карантинных норм, в том числе термометрию и социальное дистанцирование.

Из-за выявления СОVID-19 у работника детского сада №8 на карантин отправили группу №9, а из-за заболевания ученика - 6-А класс общеобразовательной школы №2.

За последние сутки в городе подтвердился 31 случай заболевания COVID-19, что стало наибольшим приростом за все время эпидемии. Трех больных госпитализировали, а остальные лечатся амбулаторно.

Из-за распространения болезни ежедневно растет количество госпитализированных, отмечают в мэрии. В результате больница соседнего города Днепрорудный, которая является опорной для пациентов с COVID, переполнена.

Как сообщалось ранее, в Украине четыре дня подряд рекорд по COVID-19. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост показателя до 7-9 тысяч в сутки.